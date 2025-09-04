Comienzan a pagarle la zona desfavorable a retirados y pensionados de la policía

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro avanza en un hecho trascendental para la historia de la Policía provincial: a partir del 19 de septiembre comenzará a hacerse efectiva la reparación histórica destinada a 4.627 policías retirados y pensionados. Se trata de una decisión política del Gobernador Alberto Weretilneck, que permitirá saldar una deuda con quienes dedicaron su vida a la seguridad de la comunidad.

La medida representa una inversión de $23.700 millones, con prioridad para los beneficiarios de más de 80 años, y constituye un reconocimiento a años de servicio que, por cuestiones legales, no habían sido contemplados en su momento.

“Hoy damos un paso que tiene un profundo sentido de justicia. La reparación histórica es un reconocimiento a mujeres y hombres de la Policía que dedicaron su vida al cuidado de los rionegrinos. Cumplimos con la palabra empeñada, porque entendemos que este derecho pendiente debía convertirse en realidad, especialmente para quienes ya tienen más de 80 años y no podían seguir esperando”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck

Con esta decisión, el Gobierno Provincial cumple con el compromiso asumido tras un proceso de diálogo con retirados y referentes policiales, y avanza en una política de equidad y reconocimiento hacia quienes entregaron su vocación de servicio en defensa de la seguridad de los rionegrinos.

El anuncio se realizó en un encuentro de trabajo encabezado este miércoles por los Ministros de Seguridad y Justicia, Daniel Jara y de Hacienda, Gabriel Sánchez, junto al Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, las Legisladoras Roberta Scavo y Daniela Agostino; y referentes de los centros de retirados de la provincia y de la Mutual Policial. Allí se presentó el cronograma de pagos, que contempla distintas modalidades de hasta 18 cuotas, según la edad de los beneficiarios.

Según se estableció, el cronograma de pagos será el siguiente:

19 de septiembre: comenzarán a cobrar los retirados y pensionados mayores de 80 años.

22 de septiembre: lo harán quienes tengan entre 75 y 79 años.

23 de septiembre: percibirán el beneficio quienes tengan menos de 75 años.