Comenzó la vacunación contra el COVID-19 con el personal de Salud en Río Negro

Los seis hospitales de la provincia que recibieron ayer las dosis de Sputnik V, comenzaron este martes a las 9 la campaña de vacunación contra el COVID-19. Son 2250 dosis repartidas en los hospitales de San Carlos de Bariloche, General Roca, Cipolletti, Villa Regina, Allen y Viedma.

En las distintas locaciones, las islas de registro, los congeladores que resguardan las dosis, los boxes dispuestos para efectuar la vacunación y el personal de sanitario estaban listos para recibir a los primeros grupos.

En Viedma, la primera en recibir la Sputnik V fue Irene Alonzo, bioquímica del hospital “Artémides Zatti”; en Bariloche fue Karina Farías, jefa de Enfermeras de Pediatría del Hospital Zonal; en Cipolletti, la primera vacunada fue Valeria Arizaga, médica del Servicio de Neonatología del Hospital Moguillansky; en Roca, Néstor Anabalón, enfermero de terapia de la Clínica Roca.

En sus testimonios, celebraron poder contar con la vacuna y destacaron la importancia de no disminuir las medidas de protección tanto en los ámbitos laborales como en la comunidad.

Al respecto, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, indicó que “ya se vacunó en todos los hospitales, cada frasquito que se saca hay que esperar que se descongele y se pueden dar cinco dosis, así es el procedimiento”.

“Todos tenemos una gran expectativa de esta vacuna”, destacó Ibero, y resaltó que “es importante saber que esto no para la pandemia, porque nos podemos contagiar, pero no vamos a tenés casos graves. Hay que seguir cuidándonos porque estamos viendo que están aumentando los casos y quizás nos relajamos mucho más porque llegó la vacuna y esto no frena la pandemia, va a hacer que tengamos quizás menos camas ocupadas”.