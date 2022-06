Comenzó el juicio por el asesinato de Micaela Bravo

Ante el tribunal la fiscal jefe y el equipo de la fiscalía al momento de alegar manifestó que “este Ministerio Público Fiscal a través de una compleja y verdaderamente extensa investigación trae hoy a juicio este homicidio tan simbólico para la historia de Bariloche, con la convicción de que la única sospechosa de la autoría de este hecho, es la imputada”.

Este homicidio simple en el que resultó víctima Micaela Bravo, una mujer joven, con sus sueños en sus manos ocurrió y lo vamos a acreditar y demostrar con todas las evidencias que hemos traído a este juicio ocurrió el 23 de Marzo del año 2016 entre las 13:30 y las 00:00 horas del día 24/03/2016; en zona circundante a la Escuela Infantil Mundo Nuevo sito en Cacique Nahuel y Siempre Viva o Chapel del B° El Frutillar; todas ellas circunstancias de tiempo y lugar”, señaló al describir el hecho objeto de esta acusación.

“Concretamente la imputada se hizo presente en la institución educativa la imputada alrededor de las 14 horas y luego de increpar de mal modo a Micaela Bravo la obligó a retirarse junto a ella del Jardín con claras intenciones de hacerle daño, lo que también será acreditado, dijo la fiscal jefe”, agregó la fiscal jefe.

La hoy acusada dio muerte a Micaela Bravo mediante la utilización de un arma blanca, descartando el cuerpo de la misma en un descampado ubicado entre Ruta Nacional Nº 40 y Nº 258 o Av. Juan Marcos Hermann; calle Chapel del Bº El Maiten y entre los Barrios colindantes El Frutillar y 2 de Abril, detrás del Hipermercado Diarco, de esta ciudad; cuyo cuerpo que fuera encontrado por un vecino el 06 de Abril del 2016 aproximadamente a las 12:10 horas.

Producto del accionar desplegado por la imputada en contra de la víctima, se pudo comprobar científicamente que la misma falleció producto de un edema pulmonar provocado por un elemento cortopunzante, cuya lesión es de 2 centímetros aproximadamente en región de hipocondrio izquierdo abdominal.

Lo que el Ministerio público Fiscal trae es un homicidio trae es un homicidio simple, pero lo irónico es que se transformó en trámite complejo por una investigación en la que vamos a demostrar un contexto, un móvil más que claro, una advertencia, una amenaza de muerte y una muerte consumada por parte de la imputada. Y vamos a demostrar algunos aspectos de la investigación, el hallazgo del cuerpo, entre otras.

Manifestó además “No hay prueba directa pero todo los caminos conducen, todos los indicios objetivos y subjetivos conducen a la acusada. Esta prueba indiciaria razonable lleve a una declaración de responsabilidad”.

El abogado por la querella adhirió en todo a lo manifestado por la fiscalía y destacó “es un suceso que se llegue a esta instancia de juicio en esta causa, que fue investigada por largo tiempo y que se logre hacer justicia”.

El defensor penal oficial y la defensora adjunta cerraron la ronda de alegatos manifestando que “este es un crimen sin explicación, que aún no se ha logrado resolver”.

Describió el defensor el contexto de la relación de Micaela Bravo y su nueva pareja en el contexto de la iglesia a la que acudían. Sumó al relato el defensor, las instancias posteriores a la denuncia de la desaparición de Micaela Bravo y los allanamientos realizados en la vivienda de la acusada con perros con resultado negativo.

A raíz de este resultado de la diligencia mencionada, la investigación se dirige a otras posibles personas que también tenían móviles, entre ellos no aceptar esta nueva relación. Luego de dos años de investigación se allana nuevamente la casa de la imputada, secuestran elementos con los que pretenden vincularlas al hallazgo del cuerpo de Micaela Bravo.

“La teoría de la fiscalía no cierra en tres aspectos, el cuerpo presentaba rastros genéticos de un hombre, la imputada no fue la última en verla con vida y rastros que fueron encontrados y que no tienen relación con la imputada; sumado al tiempo que estuvo desaparecida”, explicó el defensor.

“Los elementos señalados no permiten explicar este hecho y por eso postularemos en su momento, luego de producida la prueba, el sobreseimiento de la imputada”, finalizó.

Comenzó luego la rueda de testigos con el testimonio del esposo de la víctima, respondiendo preguntas de las partes.