Comenzó el juicio del joven que murió electrocutado en una cancha de fútbol de San Antonio

El adolescente, que estaba disputando un partido de fútbol en el predio, recibió una descarga eléctrica cuando se apoyó en el alambrado perimetral, el 23 de febrero de 2017.

Los dos hombres llegan al juicio acusados del delito de homicidio agravado por dolo eventual en calidad de coautores, ya que ambos compartían en partes iguales las ganancias por su explotación comercial.

La acusación estuvo representada por las fiscales Paula Rodríguez Frandsen y Mariela Coy, y por Ezequiel Castro y Gerardo Collado en representación de los padres del adolescente que se encontraban presentes en la sala en la que se desarrolló el debate.

Rodríguez Frandsen fue la primera en realizar los alegatos de apertura. Destacó que en las cuatro jornadas futuras “se va a demostrar que los hombres sabían antes del 23 de febrero que las instalaciones eran peligrosas; que existía riesgo de vida y no hicieron nada (no arreglaron el cableado y no pusieron ni disyuntor, ni jabalinas) para evitarlo, lo que sí hicieron es continuar con el alquiler repartiéndose las ganancias en partes iguales”.

“Los dos sabían que la instalación eléctrica era defectuosa e insegura y eso produjo la muerte de Nico Gutierre”, enfatizó y agregó que “ambos tenían conocimiento de la fuga de electricidad y no realizaron los arreglos ni el mantenimiento adecuado. Como consecuencia de ese accionar el adolescente sufrió una descarga eléctrica al sostenerse con ambas manos del alambrado perimetral que rodeaba la cancha”.

Adelantó que comparecerán durante el debate gran cantidad de testigos, “entre ellos los adolescentes que se encontraban en el lugar con la víctima, quienes ya habían avisado al presidente del club de la descarga del alambrado”.

Un perito explicará las falencias que tenía el predio que podrán serán compartidas con el Tribunal “cuando en el marco de la declaración, un referente de la Unidad de Asistencia para la investigación Fiscal de la Procuración General, proyecte la reconstrucción virtual realizada en el lugar de los hechos”.

“Lo ocurrido fue la crónica de la muerte anunciada” dijo al finalizar su alegato, “porque ambos imputados sabían que alguien podía morir y ello explica el delito imputado”.

La querella adhirió a la acusación destacando que el trabajo durante la investigación fue uniforme entre la acusación pública y la privada. “Se demostrará – dijo Castro- que “existió un desprecio a la vida por sobre un interés material”.

La defensa de quien gestionaba el alquiler del predio estuvo representada por el abogado Danilo Vega, mientras quien presidía el club fue representado por Hugo Lapadat. Ambos adelantaron que requerirán la absolución de sus defendidos.