Comenzó el DPA con el trabajo de remediación de la antigua planta de tratamiento cloacal de Viedma

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) comenzó con la implementación del plan de remediación de la antigua planta de tratamiento de líquidos cloacales de Viedma, con el objetivo de recuperar el predio y garantizar la seguridad ambiental y sanitaria de la población.

Tras la puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento cloacal, inaugurada en octubre de 2022, las instalaciones anteriores quedaron fuera de servicio; por lo cual el predio fue restituido al DPA, que ahora avanza con las tareas necesarias para un cierre seguro, ordenado y ambientalmente responsable, para su recuperación y saneamiento integral.

Etapas del proceso de remediación

En una primera instancia, se realizó un relevamiento del estado del predio y del sistema de tratamiento a fin de definir el plan de acción que irá transcurriendo en etapas.

Durante la primera etapa, se dejará que, por la evaporación natural se elimine el remanente de las aguas residuales de las lagunas y se estabilicen los barros cloacales por deshidratación para la descomposición de la materia orgánica y la reducción de patógenos y olores, a fin de alcanzar una condición de los mismos que permitan su disposición final.

Durante este período se irán monitoreando las calidades del suelo y del acuífero freático para asegurar que las condiciones ambientales sean aptas antes de continuar con las siguientes etapas de recuperación. Simultáneamente se retirarán elementos varios y residuos acumulados propios de la actividad que tenía lugar en el sitio.

Más adelante, se continuará con el desmontaje de equipamiento en desuso correspondientes a la antigua operación de la planta; la demolición progresiva de las estructuras; la gestión integral de los residuos generados y la remediación del predio a través de diferentes tecnologías, para restablecer las propiedades del suelo afectado y alcanzar los niveles de calidad compatibles con otros usos.

Finalmente, se volverá a evaluar mediante un monitoreo posterior a la remediación, la calidad del suelo y del agua subterránea. Una vez garantizadas las condiciones de seguridad ambiental y sanitaria, el predio quedará disponible para proyectar nuevos usos o intervenciones futuras, en línea con los principios de gestión sustentable del agua y del territorio.