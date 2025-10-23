Cinco personas resultaron heridas producto de un vuelco de una camioneta en la zona de Idevi
La policía tomó conocimiento del vuelco en ruta Nacional N°3 y camino 4, a las 06:30 de este jueves por la mañana.
Los efectivos se desplazaron hasta el lugar junto a personal del SIARME y se encontraron cuando llegaron que habían cinco personas fuera de una camioneta Toyota Hilux volcada y cerca un cuatriciclo.
Las cinco personas que estaban fuera del rodado tenían cortes y heridas, dos de ellas mujeres, todos fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital de Viedma.
El fiscal de turno Ortiz Guillermo, lleva adelante las actuaciones del caso con el fin de corroborar como se provocó el accidente.
