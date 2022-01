CGT Regional Zona Atlántica expresó su posición ante el aumento de los contagios de coronavirus en toda la región

A las claras observamos que hay varios factores de la realidad pandémica que se entrecruzan a la hora de “hacer la foto” de lo que estamos transitando estos días. La actuación de las instituciones del Estado, el comportamiento social en general, la falta de recursos económicos para afrontar costos de hisopados, entre otros son elementos que coartan la posibilidad de las personas de cuidar al resto de la población.

La desorientación que se produjo en la gente sobre qué hacer en los casos de contactos estrechos con o sin síntomas, complementa la falta de posibilidades para determinar a ciencia cierta si los síntomas son de un resfrío común o si es el virus.

Otro factor importantísimo es que se han cambiado las reglas que se manejaban en el mundo del trabajo a la hora de justificar las faltas, por ejemplo. Hoy aunque seas contacto estrecho, aunque tengas dolor de garganta y mocos, igual hay que cumplir la jornada laboral. No hay justificativo sin un hisopado positivo. Por lo tanto la gente va a trabajar, con mocos y dolores. Sin hisopado, porque no tiene el recurso económico para afrontarlo, y en el hospital ya no se hisopa más, excepto a mayores de 60 o población de riesgo.

También hay que poner sobre análisis que esta vez, el virus tiene características similares a las de un resfrío común, por lo tanto muchas personas descartan la posibilidad de que sea COVID, ya que no presentan fiebre, por ejemplo. El virus ha mutado más de 7 veces y, según explican los expertos, busca la debilidad en cada ser humano para atacar por ahí.

No hay que ser profesional o científico para darse cuenta que esto genera una ola de contagios imparable.

Para mermar los efectos de la pandemia, sería necesaria por un lado la toma de conciencia, pero por otro lado fundamental que desde las esferas gubernamentales se tomen acciones rigurosas respecto al distanciamiento, al uso del tapaboca y a la vacunación de toda la población en general.