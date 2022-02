Carreras reunió a su gabinete y expusieron las principales líneas de trabajo para este 2022

Al respecto, el ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy, explicó que estos dos últimos años” fueron muy difíciles, donde gran parte de las agendas se fueron corriendo y se fue dando prioridad a lo sanitario por sobre todas las cosas. La Gobernadora manifestó la necesidad de retomar todas las agendas particulares de cada uno de los Ministerios”.

Asimismo, el funcionario destacó que el objetivo principal ha sido la transversalidad dentro de las áreas del Gobierno y dijo que “hoy vamos viendo plasmado, a partir esto, como esa transversalidad se va haciendo realidad, es un hecho”.

Banacloy además remarcó que “es muy importante entender que la Gobernadora tiene una agenda muy particular sobre determinados temas, como es el medio ambiente. Se empiezan proyectos como el hidrógeno verde y energías alternativas; y esa agenda también se traslada al resto de los Ministerios. No hay ningún tipo de posibilidades de desarrollo ni productivo ni económico que no esté atada a esa agenda”.

Ademas, el Ministro hizo hincapié en la mirada “a largo plazo” que tiene la Gobernadora y agregó que “nos está proponiendo una Provincia para los próximos 20 o 30 años, algo no menor”.