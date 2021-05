Carreras explicó el DNU y anunció medidas económicas para sectores afectados por las restricciones

El Gabinete, con la mandataria detallaron los aspectos de las medidas complementarias al DNU nacional, controles y ayudas fiscales.

Se explico que el DNU, recalca que los comercios de venta de alimentos (supermercados y mercados de cercanía) podrán funcionar hasta las 18.

La actividad del comercio esencial está permitida hasta las 18.

La actividad del comercio no esencial está permitida hasta las 18 mediante la modalidad de delivery y take away.

Locales gastronómicos podrán funcionar hasta las 23 mediante la modalidad de delivery y take away.

– Se adjunta el DNU del Gobierno Nacional: https://bit.ly/3bIEKe0