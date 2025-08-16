Buscan a joven de 17 años que se escapó del hospital Zatti y estaba bajo la protección de la SENAF

sábado 16 de agosto de 2025

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia denunció en el Ministerio Público Fiscal por la desaparición de Santiago Fuentes, de 17 años de edad.

El adolescente, según informaron desde el organismo proteccional, abandonó el hospital Zatti de Viedma en donde estaba alojado.

Santiago mide 1,64 aprox., es de tez morena, cabello castaño oscuro corto. Posee un golpe en la cara sobre el pómulo izquierdo. Vestía un pantalón de buzo color gris oscuro, campera color blanca y zapatillas blancas.

Al momento de realizar la denuncia, la SENAF no aportó fotografía del adolescente.