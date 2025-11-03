Bajo el criterio de productividad, tres áreas del Estado rionegrino incorporan un adicional salarial

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Tres carteras ministeriales crearon suplementos salariales para sus empleados, con sumas fijas o porcentajes de hasta el 30%. Son sistemas individuales que se salen del régimen general. El gobierno relativiza esa diferenciación.

Tres áreas del Estado provincial incorporaron adicionales salariales especiales para su personal, bajo el criterio de “productividad”.

En junio, Hacienda abrió esa puerta de mejoras diferenciadas, que posteriormente siguieron Obras Públicas y Energía. Esos tratamientos comprenden a unos 400 agentes.

Con dos decretos, la cartera del ministro Gabriel Sánchez implementó un suplemento porcentual del haber bruto para ciertas áreas. Lo instrumentó -según las normas- con criterios de “presentismo, puntualidad y desempeño”.

Después, en septiembre, Obras Públicas reflotó una vieja bonificación para la totalidad de sus agentes, que suma algo más de 200 agentes. En este caso, el sistema arroja sumas mensuales iguales.

En octubre, Energía logró su propio régimen, con una escala porcentual, y destinado a su centenar de empleados.

A fines del año pasado, el gobierno provincial dispuso la eliminación de Fondos que existían en cuatro organismos para incentivos salariales de sus trabajadores, que alcanzaba a Trabajo, Registro Civil, Inspección de Personas y Propiedad Inmueble.

La irrupción de nuevos conceptos generales por organismos colisiona con el propósito de un criterio único salarial en el Poder Ejecutivo.

Los funcionarios relativizan esa contradicción, explicando que la supresión de los Fondos desarticuló un mecanismo de incentivos (se reemplazó por sumas al salario) mientras que los adicionales se vinculan con el desempeño o tareas específicas.

Cómo son los nuevos adicionales en algunos ministerios

Hacienda instituyó un suplemento del 30% del haber bruto para algunas áreas del ministerio.

Después, Obras Públicas consiguió un complemento salarial y se concretó en septiembre, con el primer depósito a fines de octubre.

Su decreto N°820 recordó el marco jurídico donde se establece que “en toda Obras Públicas se podrá emplear hasta el 8% de su costo total para el proyecto, dirección e inspección, incluidos honorarios y retribuciones del personal transitorio, locación de inmuebles, movilidad y demás gastos afines”. De esa porción, se prevé “hasta el 2%” para “compensación al personal” del ministerio.

Ese mecanismo fue derogado en 1976 y, desde entonces, esos agentes no tienen “estímulo” por la “mayor dedicación y la responsabilidad inherente a la importancia de la actividad”.

En los fundamentos, el nuevo decreto valora la labor de Obras Públicas y, por eso, la “creación de un adicional calculado en base al 2% del monto ordenado a pagar correspondiente a las obras en ejecución” y las “delegadas a Municipios”.

El adicional tiene pautas fijadas por resolución del ministro Alejandro Echarren, a partir de criterios de “productividad, metas y condiciones que deberá cumplir el personal alcanzado”.

El funcionario contó que la asignación mensual se distribuye en partes iguales a la totalidad de la planta, pero reconoció que existe un sistema de descuentos por objetivos no alcanzados, como inasistencias.

La asignación para el cuatrimestre septiembre-diciembre rondó los 274 millones, proyectando unos 300.000 pesos mensuales por agente.

Echarren explicó que esos adicionales permiten al personal del ministerio equipar sus remuneraciones con los organismos de la misma estructura -como DPA, ARSA ó Vialidad- que tienen ingresos superiores.

La secretaría de Energía tiene su propio régimen salarial

Finalmente, la cartera de Energía tramitó y formalizó un “suplemento”, compuesto por porcentajes distintos.

El decreto N°931 argumentó que la adhesión de Río Negro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitió proyectos para “fomentar el desarrollo energético, industrial y logístico de la región, lo cual, implica un mayor compromiso y responsabilidad por parte de los agentes” ya que “las labores que ejecuten de manera diaria se encontrarán considerablemente ampliadas”. Así, se destaca “imprescindible consolidar un equipo administrativo-técnico profesional capacitado, motivado y comprometido”.

En Energía, el suplemento “no remunerativo y no bonificable” se orienta a los agentes de la ley L Nº1.844, y se calculará de un porcentual sobre el haber bruto de la categoría de revista del agente, excluyendo adicional por función”.

Los valores saldrán de porcentajes según las “responsabilidades de las tareas”, previéndose un 10%, 20% y un máximo del 30%.

El mecanismo pionero de Hacienda

El primer “suplemento” lo aplicó a Hacienda y surge del 30% de “los conceptos remunerativos o no remunerativos del haber bruto de la categoría del agente”.

En principio, se formalizó con el decreto N°421 donde se alude a un pago por “especialidad técnica para el personal escalafonado” de la ley 1844, que figuren en la Secretaría de Hacienda y áreas que “efectivamente presten servicios en el ministerio”.

Se utiliza un antecedente del 2014 aunque, después, ese adicional no se aplicó frente a la “necesidad de reorganizar previamente las distintas áreas alcanzadas”. Ahora, se aplicó con ciertas críticas, ya que el “suplemento” incluso no alcanza a la totalidad de la organización ministerial.

Se plantea su pago con “estricto cumplimiento” de condiciones “como el presentismo, puntualidad y desempeño”.

En junio, el decreto N°531, introdujo correcciones y coincidentemente, esas mejoras sectoriales motivaron críticas de ATE en la reunión salarial del Consejo de la Función Pública. En esa ocasión, la adjunta Leticia Lapalma cuestionó la diferencia y obligó a la justificación de la secretaria Natalia Crociatti (Hacienda). La objeción sindical no pasó de esa observación interna.

FUENTE: Rio Negro