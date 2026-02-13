Avanza la colocación de las nuevas luminarias en la Ruta Provincial N° 1

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de un plan estratégico de seguridad vial y modernización del espacio público, el intendente Marcos Castro recorrió este jueves los trabajos de iluminación que se llevan adelante sobre la Ruta Provincial N° 1, en el acceso sur de la capital rionegrina.

Durante la visita, el Jefe Comunal estuvo acompañado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Echarren, y el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López. Juntos constataron el ritmo de ejecución de una obra que ya muestra avances significativos.

El proyecto contempla, en esta primera etapa, la instalación de 77 nuevas luminarias y la reconversión tecnológica de las ya existentes, totalizando 113 intervenciones.

El tramo intervenido se extiende desde la rotonda Cooperación hasta la intersección con la calle N° 30 (Castelli).

Con una inversión provincial estimada en 239 millones de pesos, la obra no solo busca embellecer el paisaje nocturno de la zona, sino fundamentalmente elevar los estándares de seguridad para los más de 25 mil vecinos y vecinas que transitan diariamente por este sector.

Al finalizar la recorrida, el intendente Marcos Castro agradeció al gobierno de la provincia y destacó la importancia del trabajo en conjunto y articulado para concretar proyectos de esta magnitud:

«Estamos muy conformes con el ritmo de obra. Esta no es una mejora meramente estética; es una respuesta directa a una necesidad de seguridad para miles de viedmenses. Lograr que una de nuestras principales vías de circulación esté correctamente iluminada con tecnología moderna es parte del compromiso que asumimos para que Viedma siga creciendo de manera ordenada y segura».