Autorizan al policía acusado de matar a un joven en el barrio IPPV volver a trabajar en una comisaría

Huichaqueo, ya contaba con la prisión domiciliaria, que era controlada por una tobillera. Este lunes el juez, Ignacio Gandolfi, autorizó al imputado para que vuelva a cumplir funciones en la comisaría de general Conesa.

El pedido fue por el abogado defensor del imputado, Damián Torres, medida a la cual el fiscal de la causa, Juan Pedro Puntel, no se opuso y acompañó. Por lo cual el juez no tuve otra alternativa, ya que no hubo oposición a la medida.

El policía, podrá salir desde las 8 de la mañana a 18hs de su prisión domiciliaria para ir a trabajar a la unidad 20 de General Conesa, donde cumplirá tareas administrativas y no podrá usar ningún tipo de armas.

Huichaqueo, esta imputado por el homicidio de un menor, que sucedió el 2 de noviembre del 2019, en el barrio IPPV de la capital provincial.