Aumenta la preocupación entre los padres de alumnos del instituto modelo por los elevados aumentos de las cuotas

Según lo señalado por los padres el promedio de aumento ronda el 80%, situación que afecta seriamente el bolsillo de estas familias que hasta se quedaron sin posibilidades de inscribir a sus hijos en otras escuelas para el año próximo. Agregaron que las nuevas decisiones fueron informadas a escasos días del cierre de las inscripciones quedando sin margen para sacar cuentas y cambiarlos de colegio. Además ese momento coincidió con el paro docente.

Sucede que las autoridades del Colegio del Solar de Bahía Blanca que recientemente adquirió el Instituto modificaron condiciones que impactan directamente en el bolsillo de cientos de familias viedmenses, generando inquietud y malestar en la mayoría de los padres que educan a sus hijos en ese establecimiento educativo.

Ya sostenían los gastos escolares con un gran sacrificio pero los montos actualizados por la nueva administración los colocó en una situación extrema con pocas alternativas de solución.

Si bien los flamantes propietarios sostuvieron que se mantiene la modalidad de escuela pública de gestión privada, para la gran mayoría eso no se refleja en los aumentos fijados para el año próximo por la extensión horaria dispuesta. Y en el medio los chicos con una importante carga emocional.

Además algunos padres cuestionan que estas nuevas condiciones atentan contra la economía local, teniendo en cuenta que hasta el momento los uniformes de los alumnos eran confeccionados por mano de obra de la Comarca pero a partir del próximo ciclo habrá cambios en esa indumentaria, cuya venta será de exclusividad de la Institución. Por lo tanto ese movimiento de dinero dejará de circular en la zona.

Los docentes también quedaron incluidos en esas modificaciones y será obligatorio el uso de trajes que el colegio ofrece a pagar en cuotas.

NUEVOS ARANCELES

Desde el Colegio se informó que para el inicio del ciclo lectivo del año próximo el arancel para el nivel inicial que incluye niños de tres a cinco será de un total de 180.244 pesos, para el primario de 202.587 y para el secundario de 239.403 pesos.

A estos montos se deben sumar los de las matrículas que según lo informado para el jardín será de 157.901 pesos, la primaria de 180.244 y el secundario de 212.969 que podrán ser abonados en tres cuotas.

En la decisión de extender los horarios, los alumnos deberán almorzar en la escuela con las viandas que lleven de casa o bien comprarla en la escuela. También será ofrecida una capacitación informática para la cual los mismos estudiantes deberán aportar los dispositivos, según se les adelantó a los padres.

PEDIDO A EDUCACION

Un grupo de familias elevaron una nota al ministerio de Educación en la que además de plantear preocupación por la extensión horaria y por ende del aumento de la cuota manifestaron la situación complicada en la que se encuentran por el modo y los tiempos manejados para informar los cambios desde la nueva administración de la escuela.

Destacaron que la mayoría pertenecen a la Administración Pública y han organizado sus vidas en torno a los horarios laborales, escolares y los salarios que perciben.

No se opusieron a la nueva reorganización de enseñanza propuesta por el Instituto pero no consideraron que para ello sea necesario extender tantas horas la jornada como para que sus hijos almuercen en la escuela con todo lo que ello implica. Además plantearon que el colegio no cuenta con un comedor ni una infraestructura para que los chicos puedan calentar o refrigerar las viandas.

Los padres se manifestaron muy preocupados por la continuidad escolar de sus hijos y desorientados por la poca y desorganizada información brindada desde la escuela.

En este marco pidieron la intermediación de Educación para que las modificaciones que se deseen poner en práctica contemplen una extensión mínima de la jornada en la que no sea necesario que los chicos almuercen en la escuela y que se instrumente una readecuación en la enseñanza con una adecuada capacitación del personal, entre otras.