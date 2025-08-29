ATENCION: Desde las 09:00 habrá operativo especial por camiones con carga pesada en el puente Basilio Villarino

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Este viernes 29 de agosto desde las 9:00 horas, el Cuerpo de Seguridad Vial de Viedma, dependiente de la Policía de Río Negro, llevará adelante un amplio operativo de prevención y seguridad vial en el marco del traslado de camiones con cargas de dimensiones especiales hacia la vecina ciudad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.

El dispositivo fue planificado por el Jefe de la Unidad y contará con un importante despliegue de personal y recursos logísticos. Para garantizar el desplazamiento seguro de estos vehículos, se ejecutará el corte total del tránsito entre la rotonda del kilómetro 968 y la rotonda del Colegio Paulo VI.

Durante el procedimiento, los camiones circularán en sentido contrario por el carril que va hacia el sur, hasta desviarse hacia la colectora Balbín a la altura del centro educativo secundario. Desde allí continuarán en sentido sur-norte hasta el puesto caminero ubicado al pie del Puente Basilio Villarino, y cruzarán hacia Carmen de Patagones por el carril contrario al habitual.

Por su parte, Seguridad Vial de Patagones coordinará los desvíos e interrupciones correspondientes del lado bonaerense para asegurar la continuidad del movimiento.

Se estima que los cortes tendrán una duración aproximada de 15 a 30 minutos, dependiendo de la complejidad de las maniobras necesarias para el traslado.