Atenas tiene nuevo entrenador

La dirigencia de Atenas Patagones ya tiene un nuevo Director Técnico para su equipo y espera su llegada para los primeros días de enero. Lifschitz, oriundo de Villaguay, Provincia de Entre Ríos, es Licenciado en Educación Física, Entrenador Categorizado TNA –CODITEP desde 1997 y Entrenador Nivel 3.

Atenas no se encuentra en la posición más cómoda, y con respecto a esto Diego expresó: “Son situaciones que, aunque nadie las espera cuando comienza el torneo, pueden suceder. Es un momento de la competencia en la que cada uno de los que estamos, estamos a tiempo de hacer lo que a cada uno le corresponde para ayudar a revertir la situación”.

Lifschitz tomara contacto con el equipo en unos días pero ya se encuentra trabajando “Estoy viendo los juegos y analizando lo que desde mi lugar puedo ayudar: hay potencial para salir adelante.”

Los Antecedentes de Diego Lifschitz:

Selecciones Nacionales Argentinas: Entrenador Selección Argentina Categoría 2001.Entrenador Selección Argentina Categoría 2005. Asistente Técnico Selección Argentina de Mayores: Americup 2017. Asistente Técnico Selección Argentina de Mayores: Eliminatorias China 2019. Entrenador Selección Argentina Clase 2005. Asistente Selección Argentina U21 año 2018. Entrenador Selección Argentina U21 año 2019.

Venezuela: Asistente Selección Mayor de Venezuela Mundial China 2019.

Federaciones: Asistente Técnico, Selección Federación Entre Ríos, Campeonato Argentino De Mayores, (Santa Fe). Asistente Técnico, Selección Federación Entre Ríos, Campeonato Argentino De Mayores, Mendoza. Asistente Técnico, Selección Federación Entre Ríos, Campeonato Argentino De Mayores, Salta. Coordinador y entrenador Federación de básquet Prov. de Córdoba, Categorías preinfantil, infantil, cadete y juvenil, Años 2000 y 2001. Asistente Técnico, Selección Prov. Córdoba, Campeonato Argentino Mayores (San Francisco, Cba), 2000.Ayudante Técnico Selección Prov. De Cba, Campeonato Argentino De Sub 22 (San Nicolás, Bs As) Año 1999.

Clubes: Asistente Técnico C. Olímpico de La Banda. Liga A Temporada. 2015/16. Entrenador Uncaus (Saenz Peña, Chaco), TNA Temporada 2014/15. Entrenador Uncaus(Saenz peña, Chaco), TORNEO FEDERAL Temporada 2012/13, 2013/14.

Entrenador Sportivo San salvador (Ente Ríos), TORNEO FEDERAL Temporada 2011/12. Entrenador C. Capuchinos (Concordia, Entre Ríos), Liga provincial 2010/11. Entrenador A. A. Banda Norte (Río cuarto), LIGA B, Temporada 2009/10. Asistente Técnico, C. Central Entrerriano (Gchú, Entre Ríos) TNA Temporada2008/09. Asistente Técnico, C. Central Entrerriano (Gchú, Entre Ríos) LIGA A Temporada 2006/07 – 2007/08. Entrenador y Coordinador Básquet Club Parque (Villaguay, E. Ríos) 2002 – 2005-2006. Entrenador A. D. Atenas (Cba), Categorías: cadetes, Juveniles, Sub 21 y Primera local. Torneos: Local, Prov. Y Nac, 2003 y 2004. Asistente Técnico, Instituto A.C.C. (Cba) TNA 1997/98. Entrenador Instituto A. C. C. Torneo local (Cad. Juv. Mayores) 1997. Entrenador de Mini básquet y ayudante categorías intermedias y mayores en: Club Banco de Córdoba, Matienzo, Noar Sioni entre los años 1990/96.

La Comisión Directiva dio un giro, después de la renuncia de Romano para tratar de mejorar en el juego y escalar en la tabla de posiciones. Diego tendrá a su disposición al plantel completo para iniciar los entrenamientos el 3 de enero y serán Martín Percaz, Emiliano Agostino, César Lavoratornuovo, Mauricio Corzo, George Valentine, Tomás Cocha, Mateo Boccatonda, Franco Navarro, Fermín Iribarren e Ignacio Paz. Asistente Técnico Juan Camino, Preparador Físico Federico Arcas, Utilero Facundo “Chaina” Nahuelhual.

Prensa Atenas