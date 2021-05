Atenas cayó con Del Progreso 70 a 65

Una dolorosa derrota para Atenas ante Del progreso. El griego venía mejorando su juego colectivo, pero no pudo sostenerlo.

El partido tuvo un comienzo parejo, con Del progreso un poco más certero en los lanzamientos 8 -8 en poco más de tres minutos de juego. Con buenas rotaciones de pelota, Atenas se ponía al frente 14-10. Con más juego interior el Griego conseguía variantes para cerrar el cuarto 19-17 arriba.

El segundo cuarto Atenas se desordenó, y el juego se tornó enredado. Del Progreso recuperó el tablero. 19-22 en pocos minutos. Iribarren y Bihurriet se conjugaron para tomar posesión nuevamente del juego 29-26 a tres minutos.

Lambisca sostenía a Del Progreso. Una ráfaga de Smaniotti sacaba una ventaja que Maranguello se encargó de achicar. Final del cuarto 35-35.

Después del descanso largo Atenas volvió ordenado, con una ráfaga y juego interior Iribarren y Bruera ponían el juego 43-35. Del Progreso Con Lambrisca y Ludueña no permitía que Atenas se escapara. El Griego se secó, sin ajustar las marcas, un triple de Iribarren lo saca de una larga sequía 48-51 con dos minutos por jugar. Final del cuarto 51 – 54

Último cuarto y Atenas no lograba volver al juego ordenado, Del progreso mantenía ventajas a pesar de perder a Sáenz por faltas 53-58. Lorio y Bruera empujaban para acercarse en el tanteador 57-60 promediando el cuarto. En la paridad Del Progreso seguía arriba 60-64. Atenas no pudo quedarse con el juego. Final 65-65

Atenas 65:

Smaniotti 10, Lavoratornuovo 5, Lorio 6, Bruera 9, Iribarren 17, Dubois 8, Percaz 0, Bihurriet 2, Pippi 0, Dupuy 3, Alorda 5. DT. D. Lifschitz

Del Progreso 70:

Roumec 0, Maranguello 14, Ludueña 5, Báez 8, Sanz 9, Agnoli 0, Catellani 0, Lavezzari 6, Lambrisca 23, Pane 2, Alaniz 3. DT: J. Kass

Parciales: 19-17, 16-18, 16-19, 14-16

Estadio Carmelo Tripodi Cala.

Prensa Atenas – Fotos Horacio Valderrama