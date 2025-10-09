ATE y UPCN recibieron la misma oferta salarial que UnTER desde el Gobierno

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro ofreció hoy a los gremios que nuclean a los trabajadores del Poder Ejecutivo una compensación salarial excepcional de $200.000; $150.000 y $100.000, respectivamente, de acuerdo a las distintas categorías de los empleados.

El ofrecimiento se realizó este jueves por la tarde, en el marco de la Mesa de la Función Pública, ante los representantes sindicales de ATE y UPCN.

Los montos de la compensación excepcional ofrecida varían según el agrupamiento del trabajador. Los agentes comprendidos entre la categoría 1 y la 10 recibirán $100.000. Para las categorías de la 11 a la 15, el monto total es de $150.000. Finalmente, para las categorías de la 16 a la 25, la compensación asciende a $200.000.

La medida se extiende al personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial.

Dicho monto final se dividirá en dos pagos iguales ($50.000, $75.000 y $100.000, respectivamente) por planilla complementaria. La primera cuota se abonará el 24 de octubre y la segunda, el 26 de noviembre por planilla complementaria.

Esta medida se implementa como un aporte directo al bolsillo de las y los trabajadores, para mitigar el impacto de la coyuntura económica y dar un apoyo financiero extraordinario.

Participaron de la reunión la Secretaria de la Función Pública, Tania Tamara Lastra; la Secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y el Secretario de Gobierno, Agustín Ríos; junto a Mónica Miranda (UPCN) y Leticia La Palma (ATE).