ATE rechazó los 45 mil pesos de recomposición salarial que ofreció el Gobierno

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de la provincia reanudaron este martes la negociación paritaria, en la que el Ejecutivo ofreció el pago por única vez de $45.000 por enero. Al igual que en la reunión de la semana anterior, el sindicato rechazó la propuesta sin siquiera consultarla en sus instancias orgánicas por insuficiente y porque consolida el achatamiento de la pirámide salarial.

“Tenemos mandato de consultar en plenario las ofertas razonables, ésta no se acerca a los índices de una inflación desbocada”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “Insistimos además en el carácter desigual del pago de un bono por única vez, porque precariza el salario pero además achata la pirámide de ingresos. Si no se piensa en ofrecer montos escalonados, el impacto de bolsillo no será equitativo según las categorías y la antigüedad”, agregó el dirigente.

Además de Vicente, participaron de la reunión, en representación del Gobierno, la Secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; el Secretario de Gobierno, Agustín Ríos; y la Subsecretaria de la Función Pública, Natalia García.

“Nosotros empezamos a pensar que el Gobierno busca dilatar los tiempos nuevamente para evitar el pago de un incremento en febrero. Sería un grave error, el ritmo de aceleración de precios lo hace insostenible”, dijo.

Finalmente, las partes pasaron a un nuevo cuarto intermedio hasta este miércoles a las 11.