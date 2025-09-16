ATE realizará asambleas en los 37 hospitales de la provincia y adhiere a la jornada Nacional de Lucha

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro adhiere a la Jornada Nacional de Lucha en todo el ámbito de la Salud Pública con paros, asambleas, movilizaciones y otras acciones de protesta por 24 horas este miércoles 17 de septiembre.

La medida fue tomada para demandar que se rechacen los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario. En este marco, el sindicato convoca a asambleas simultáneas en los 37 hospitales de la provincia.

Entre otros puntos ATE solicita el incremento en los ítems bonificación, ley 1904, el bloqueo de título, la compensación full time, compensación salud, riesgo médico y riesgo no médico y la actualización en la dedicación horaria 7ma y 8va hora para la ley 1844, junto con la creación del ítem jefatura, puntos que el sindicato llevó a la última mesa de salud.

Asimismo, reclama mayor recurso humano, un Convenio Colectivo de Trabajo sectorial, mantenimiento de los hospitales, aparatología y la compra de los mismos, junto con medicación e insumos.

Frente a nuevos hechos de violencia, ATE también reitera que se active rápidamente el protocolo de seguridad y la puesta en marcha de la figura de personal de seguridad y vigilancia, con capacitaciones.