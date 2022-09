ATE exige el pago de los $20.000 de indumentaria y una instancia de análisis del impacto de la inflación en la provincia

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió declararse en estado de asamblea permanente y movilización, ya que el pago de $20.000 del ítem de indumentaria en setiembre –un compromiso que había asumido el Gobierno como para cerrar la última negociación paritaria- aún no tiene fecha establecida.



Además, ATE solicitó al Ejecutivo un encuentro para analizar el impacto de la inflación en la provincia.

“Si el gobierno no genera instancias que permitan analizar como impacta la evolución de los precios sobre el último acuerdo salarial, el malestar seguirá creciendo en todos los sectores. No puede ser que no conozcamos todavía la fecha de pago de la indumentaria. Este es un adicional que funcionará como un refuerzo anti inflacionario para casi 20.000 trabajadores”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

La decisión se adoptó luego del encuentro de dirigentes del Alto Valle reunidos en General Roca, donde analizó varios temas de la coyuntura económica y política con la participación del secretario adjunto nacional, Rodolfo Aguiar.

El ítem indumentaria logró actualizarse con un incremento del 156%, desactualizado desde el 2021. Beneficia a 10.102 agentes de la Ley 1844, 4138 de la 1904 y 5730 porteros de escuela.