ATE evaluará la propuesta salarial realizada por el Gobierno en el plenario

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se expresó luego de la reunión con el Gobierno provincial realizada este jueves por las negociaciones salariales en la Función Pública.

Luego de un cuarto intermedio y por la tarde, los representantes del Ejecutivo ofertaron una actualización cuatrimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC), a liquidar por bimestre. Los meses de enero y febrero con haberes de febrero, y los de marzo y abril con haberes de abril, acorde a un promedio entre la inflación publicada por el INDEC Nacional y el INDEC Viedma.

De esta manera, los estatales recibirían con el pago de los haberes de febrero, una actualización igual a la evolución de precios registrada en diciembre y enero. Y con el pago de los haberes de abril, un aumento igual a la inflación de febrero y marzo.

El gobierno ofreció corregir el año 2025 con una suma fija de $250.000 que se abonará por planilla complementaria en dos pagos de $125.000, uno el 20 de febrero y el segundo el 20 de marzo.

Además, el Gobierno ofreció una actualización en dos ítems clave: para Indumentaria, propuso elevar el valor a $250.000 que también se abonará en dos pagos de $125.000: el 17 de abril y el 18 de mayo; y para la Ayuda Escolar por hijo $80.000 a pagar con haberes de febrero, lo que representa un 100% de aumento.

«La decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato. este viernes se realizará un plenario a partir de las 10.30 de la mañana y será el mandato de las 13 seccionales que debatirán la propuesta y decidan el posicionamiento definitivo», dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. «De todas maneras estamos frente a un esquema en que la variable para discutir salario, después de mucho tiempo, dejan de ser los ingresos de la provincia para adoptar el IPC y esto es un avance significativo».

«Es importante también que el ofrecimiento además contempla el incremento de los adicionales de Indumentaria y Ayuda Escolar por encima de la inflación, y que también se haya considerado una corrección por los desfasajes del año pasado», agregó.

En el acta quedó asentado el pedido de ATE de una reunión para la primer quincena de marzo para debatir y trabajar exclusivamente las recategorizaciones. Asimismo reclamó por el aumento de Asignaciones Familiares, la regularización de los trabajadores precarizados y que se lleve adelante el proceso de pase a planta permanente. También se expuso la necesidad de tener reuniones de trabajo con las distintos ministerios y carteras del Estado.