ATE demanda que se regularicen los ingresos de más de 24.000 estatales de todos los ministerios

“A partir de la estructura fuertemente precarizada de los haberes de todos los empleados públicos rionegrinos, con un alto nivel de sumas no remunerativas y no bonificables, ATE demanda que el gobierno avance en un proceso de blanqueo salarial generalizado, evitando cualquier tipo de discriminación. Para el sindicato, sectorizar una respuesta en este sentido violentaría principios constitucionales esenciales y produciría la reacción inmediata de miles de estatales de las carteras no contempladas”.