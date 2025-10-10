ATE anunció que acordó un aumento con el nunicipio de Viedma para los empleados

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

ATE mantuvo una nueva reunión salarial con la Función Pública del municipio de Viedma, con la participación, por parte del sindicato, de Alma Scoli, delegada Municipal, y Fernanda Curaqueo, del Consejo Directivo Provincial.

En este marco, se acordó un aumento para el mes de octubre del 3% acumulativo sobre el básico y hora cátedra del mes de septiembre, y un aumento para el mes de noviembre del 2,7% acumulativo a partir del básico y hora cátedra del mes de octubre, para todas las categorías de empleados y docentes municipales.

Asimismo, se pactó un bono para el mes de octubre de $70.000 pesos y un bono para el mes noviembre de $70.000 por agente y por única vez, de aplicación proporcional en las horas liquidadas para el caso de los docentes municipales. Se suma a esto un aumento en bonificaciones funcionales para el mes de octubre del 3%, y 2,7% para el mes de noviembre.

Por otro lado, se llego a un entendimiento para igualar a los valores de ANSES de octubre 2025, las asignaciones familiares y el tope de ingreso de grupo familiar a partir del mes de octubre y asegurar un monto neto a percibir por los agentes equivalente al salario mínimo vital y móvil, determinando la intangibilidad de dicho valor a los fines de la aplicación de descuentos voluntarios, de aplicación a partir del mes de enero de 2026.

“Después de muchas reuniones logramos cerrar un acuerdo salarial con el Poder Ejecutivo y llevarle tranquilidad a los trabajadores del municipio, con el compromiso de volver a juntarnos el mes que viene para acordar salarios de diciembre y el bono navideño”, dijo Fernanda Curaqueo.

También se destaca que en el mes de diciembre se completará la tercera cuota de la actualización de categorías acordada en reuniones anteriores de la mesa paritaria y se estableció una próxima reunión para el día 26 de noviembre.