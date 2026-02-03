Asumió el nuevo ministro de Gobierno y otros nuevos funcionarios en Rio Negro

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobernador Alberto Weretilneck tomó juramento a Agustín Ríos como nuevo Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro y puso en funciones a nuevos integrantes del Gabinete, en el marco de una nueva etapa de gestión con perfiles renovados. En ese contexto, destacó el recambio generacional como parte de un Gobierno dinámico y puso en valor la normalidad institucional, la paz social y la estabilidad política como pilares fundamentales de la Provincia.

Durante la jornada también asumieron Natalia Almonacid como Secretaria de Gobierno; Ivana Porro como presidenta de la obra social provincial IPROSS; y Martina Morana como titular de la Inspección General de Personas Jurídicas. En el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, tomaron posesión de sus cargos Ceferino Ullua como Subsecretario de Administración Territorial y Aurelia Sosa como Subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo.

youtube.com/watch?time_continue=4&v=4RuLZKUhhFY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fprensa.rionegro.gov.ar%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMjg2NjY

Al dirigirse a los presentes, Weretilneck subrayó la importancia de acompañar a las nuevas generaciones que asumen responsabilidades de gestión: “Este acompañamiento tiene algo muy importante: el afecto y el reconocimiento hacia los jóvenes”.

En ese sentido, señaló que “más allá de la experiencia, de la trayectoria y de lo realizado hasta ahora, creo firmemente en la importancia de que todos acompañemos a quienes asumen nuevas funciones, para ayudarlos y hacerlos sentir reconocidos”, y vinculó esta mirada con los desafíos futuros de la Provincia y el aporte de las juventudes a los nuevos procesos políticos y sociales.

El Gobernador remarcó además el rol que tendrán las nuevas generaciones en la etapa que se inicia: “Quienes interpretan las nuevas épocas, con su juventud, ideas renovadas y una mirada distinta de la sociedad, van a ser fundamentales para lo que viene en Río Negro”. En la misma línea, sostuvo que los cambios en la estructura del Gabinete no deben interpretarse como una dificultad, “sino como una señal de que la estructura está viva, que el proyecto está vivo y que las personas tenemos roles, etapas y misiones”.

Weretilneck también destacó la normalidad institucional, la paz social y la estabilidad política que hoy predominan en Río Negro: “Son valores que hoy para los rionegrinos representan una situación de normalidad, y esto se da porque hay diálogo permanente, respeto y división de poderes”.

Por su parte, el flamante Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, agradeció la confianza del Gobernador y valoró el respaldo recibido al asumir el cargo. “Estamos comenzando una nueva etapa, como lo definió el Gobernador, un nuevo impulso para el Ministerio. Estoy muy contento, con mucho orgullo y con un fuerte acompañamiento”, expresó.

Ríos destacó el momento estratégico que atraviesa la Provincia y los desafíos que ello implica para la gestión pública: “Tenemos una oportunidad muy importante, porque Río Negro hoy es protagonista a nivel nacional e internacional, con los nuevos desarrollos productivos y las inversiones que se vienen. Pero no hay desarrollo posible sin una gestión cercana”.

Finalmente, el nuevo Ministro señaló que uno de los ejes centrales de su gestión será el trabajo articulado con los gobiernos locales. “El acompañamiento a los municipios y la cercanía con el territorio van a ser pilares de nuestra tarea. Estar presentes y cerca de cada localidad será una de las bases de la gestión”, concluyó.

Acompañaron la jornada los Ministros de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, Juan Pablo Muena; de Modernización, Milton Dumrauf; y la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos. También estuvieron presentes el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; intendentes e intendentas de distintas localidades rionegrinas, entre ellos Marcos Castro (Viedma), Lucas González (Chichinales), Gustavo Sepúlveda (Chimpay), Diego Ramello (Choele Choel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Rodrigo Buteler (Cipolletti), Raúl Hermosilla (Comallo), Horacio Zúñiga (Contralmirante Cordero), Diego Agüero (Coronel Belisle), Gustavo Amati (General Fernández Oro), Silvana Penilla (Ingeniero Huergo), José Mellado (Ingeniero Jacobacci), Mabel Yahuar (Los Menucos), Robin del Río (Luis Beltrán), Miguel Petricio (Mainqué), Silvana Pérez (Maquinchao), Miguel Cuminao (Ñorquinco), Miguel Jara (Pomona), Nelson Quinteros (Ramos Mexía), Duilio Migneri (Río Colorado), Adrián Casadei (San Antonio Oeste), Marta Ignacio (Sierra Colorada) y Yamila Direne (Valcheta), entre otros.