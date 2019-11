Asumieron Vicente y Lapalma en la conducción de ATE Río Negro

El lema para la gestión: “Con unidad, trabajo y convicción, seguimos ganando”. La fórmula fue respaldada el 7 de agosto pasado por el 88% de los votos emitidos en 900 sectores de trabajo del Estado, luego de ocho años de gestión de Rodolfo Aguiar, hoy secretario adjunto de ATE nacional, presente en el acto.

“El 7 de agosto nuestro sindicato volvió a reencontrase con su propia historia, volvimos a mostrar que tenemos como práctica una democracia participativa y se pusieron en juego varios modelos sindicales. Así fueron los propios trabajadores los que con el voto secreto y directo dijeron que hoy tenían que estar acá asumiendo las compañeras y compañeros que se animaron a enfrentar el poder para devolverle la dignidad a todos los estatales”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE nacional, quien hizo un repaso por todos los logros del sindicato a lo largo de estos años y adelantó que el Gobierno de Río Negro recientemente anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para que se modifique el Consejo Provincial de Salud Pública, a partir de lo cual ATE también va a conformar ese Consejo ampliando el reconocimiento a la entidad.

“Nos sentimos constructores de ese pueblo que votó con esperanza el 27 de octubre, pero queremos ser claros: nos sentimos hacedores de los nuevos tiempos políticos, pero vamos a ser siempre coherentes con la historia de nuestro sindicato, no vamos a aceptar que exista un acuerdo social sin la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y sin un aumento que nos permita recuperar los salarios”, concluyó reconociendo la labor de los dirigentes de cada una de las seccionales, de los delegados de todos los sectores y de los militantes: “ATE no podría haber llegado donde llego si cada uno de ustedes no hubiera acompañado las luchas”.

Frente a una nutrida militancia y en un discurso cargado de emoción, Rodrigo Vicente llamó a seguir creciendo fuertemente en el territorio: “Tenemos por objetivo llegar a los 15.000 afiliados en los cuatro años de mandato”, dijo el flamante secretario general, quien adelantó que en diciembre se abrirá una seccional en Catriel y la semana que viene se inaugurará la nueva delegación Valle Medio en Choele Choel.

La jornada comenzó con una conferencia de prensa en el interior de la sede del sindicato, para continuar con un gran acto frente al moderno edificio inaugurado meses atrás. Allí Vicente delineó los ejes claves de la gestión: trabajar fuerte en el convenio colectivo de trabajo para los estatales, implementar el fondo de viviendas para los afiliados e impulsar la capacitación de todos los cuadros militantes “para no solo contemplar las necesidades básicas sindicales, sino también discutir las políticas públicas del Estado rionegrino”.

En este sentido, también señaló la importancia de acompañar a cada una de las seccionales en su crecimiento institucional y expresó la necesidad de continuar la labor en cada uno de los municipios donde ATE tiene representación para “comenzar a confeccionar un convenio colectivo de trabajo que cubra las necesidades reales del Estado municipal”. Finalmente, definió también la importancia de “seguir trabajando con la coordinación de los organismos nacionales que tanto éxito nos ha dado en la lucha contra los despidos y la precarización laboral”.

Debe destacarse, que en este día, por primera vez en la historia del gremio, asumió un presidente de Centro de Jubilados y Pensionados de la seccional Alto Valle Este: Mario Cardozo, quien fue legitimado en las urnas por el voto de los afiliados adultos mayores.

“Los jubilados y pensionados no pueden quedar afuera de nuestro sindicato, vamos a trabajar en una continúa campaña de afiliación para que nuestros compañeros y compañeras sigan luchando a través de la conformación del centro de jubilados provincial de ATE Río Negro”, expresó Vicente. Para culminar, se anunció la próxima creación de un Departamento de Derechos Humanos en Bariloche y un Departamento de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Rodeados de una multitud, también tomaron sus cargos los dirigentes que encabezan las comisiones directivas en cada una de las nueve seccionales desplegadas a lo ancho y largo de Rio Negro: Federico Gabarra y Zulma Dávila por Alto Valle Este, Úrsula Caracotche y Patricia Reinahuel por Bariloche, Rosa Ñanco y Guillermo Granados por Villa Regina, Dora Fernández y Josefina Torrengo por la Norte, Carolina Suárez y Nora Fernández por Allen, Jorge Núñez y Elio Vega por Alto Valle Oeste, Sandra Contreras y Carlos Demasi por la Andina Sur, Mario Pezzatti y Fernanda Paz por San Antonio, Alicia Huencho y Soledad Sosa por Sierra Grande.