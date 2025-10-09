ASSPUR felicitó al Gobernador por la compra de ambulancias para hospitales y también le pidió una mejora salarial

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

ASSPUR se hizo presente en la entrega de ambulancias para los diferentes hospitales de la provincia, y aclaró que fue sin invitación.

El gremio de la salud de Rio Negro manifestó, que la entrega de ambulancias y para los hospitales, «se concreta así uno de los reclamos que sostuvimos durante más de dos años y medio, en todas las mesas de salud y en los medios de prensa posibles.

Aunque no fuimos invitados, no podíamos faltar. Estuvimos allí para compartir esta alegría con las y los trabajadores, que recibieron las nuevas unidades.

Felicitamos la decisión política del Gobernador y la gestión del Ministro de Salud por dar una respuesta concreta a una de nuestras demandas en beneficio de los trabajadores y de toda la población Rionegrina

Aprovechamos también la oportunidad para dialogar con el Gobernador sobre nuestro reclamo central: la paritaria sectorial, que permita abordar URGENTEMENTE la crisis salarial y las particularidades del trabajo en salud.

🔸️Le entregamos un petitorio y se comprometió a convocarnos a la brevedad.

Nada es gratis! ¡Hacemos todo lo posible! la convicción, la perseverancia y la persistencia son el camino».