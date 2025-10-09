ASSPUR felicitó al Gobernador por la compra de ambulancias para hospitales y también le pidió una mejora salarial
ASSPUR se hizo presente en la entrega de ambulancias para los diferentes hospitales de la provincia, y aclaró que fue sin invitación.
El gremio de la salud de Rio Negro manifestó, que la entrega de ambulancias y para los hospitales, «se concreta así uno de los reclamos que sostuvimos durante más de dos años y medio, en todas las mesas de salud y en los medios de prensa posibles.
Aunque no fuimos invitados, no podíamos faltar. Estuvimos allí para compartir esta alegría con las y los trabajadores, que recibieron las nuevas unidades.
Felicitamos la decisión política del Gobernador y la gestión del Ministro de Salud por dar una respuesta concreta a una de nuestras demandas en beneficio de los trabajadores y de toda la población Rionegrina
Aprovechamos también la oportunidad para dialogar con el Gobernador sobre nuestro reclamo central: la paritaria sectorial, que permita abordar URGENTEMENTE la crisis salarial y las particularidades del trabajo en salud.
🔸️Le entregamos un petitorio y se comprometió a convocarnos a la brevedad.
Nada es gratis! ¡Hacemos todo lo posible! la convicción, la perseverancia y la persistencia son el camino».
