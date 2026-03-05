ASSPUR denuncia mala liquidación en el sueldo de algunos trabajadores de salud

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El gremio de los trabajadores de la Salud en Rio Negro denuncia que varios agentes cobrabraron sin el aumento anunciado por el gobierno.

El cronograma de pagos comenzó este miércoles 4 de marzo, correspondiente al mes de febrero, siempre se inicia con el sector de salud, se pagan las guardias y las horas extras.

En el texto oficial el gobierno de Rio Negro anunció el inició del cronograma de pago de sueldos con un aumento del 5,29% correspondiente al esquema de actualización automática bimestral, «que garantiza que los salarios se mantengan por encima de la inflación».

ASSPUR dijo que se liquidó de forma irregular confusa y sin criterios escolaridad. Juegan con los salarios de los y las trabajadoras de la Salud.

El Gobierno de Río Negro se comprometió a una «Oferta automática bimestral» con actualización en el mes de FEBRERO, calculada según el promedio IPC Viedma-Nación de los meses dic/25 y ene/26.

Habiéndose percibido los haberes del mes de febrero SIN dicha actualización, y sin que exista acto administrativo que justifique la omisión de su propia oferta «automática», intimamos a la inmediata liquidación de las sumas adeudadas por planilla complementaria, bajo apercibimiento de iniciar acciones por retención indebida de haberes y daño alimentario», expresó el gremio de la salud en Rio Negro.