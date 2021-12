Aprobaron el ingreso de menores de 18 años a los boliches bailables en Viedma

El proyecto, que es de autoría de la edil Roberta Scavo, obtuvo la mayoría en segunda vuelta, con los votos de los concejales Zulma Romero, Luciano Ruiz, Pedro Sánchez, Silbana Cuyumilla y María Cevoli. Se abstuvieron los concejales Marcos Maglialeni, Pedro Bichara y Vanesa Cacho.

Ahora el proyecto queda en manos del ejecutivo municipal, que podrá vetar o no la ordenanza. Desde el ejecutivo local se pidió modificaciones, que no se realizaron y por eso no tuvo el acompañamiento por parte de los concejales oficialistas.

Si la ordenanza queda vigente, los padres de los jóvenes tendrán que ir a la subsecretaría de Protección Ciudadana a realizar un carnet que los habilite para ingresar a un local bailable.