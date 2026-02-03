Apcarián tuvo su primer acto en el inicio de su presidencia en el Superior Tribunal de Justicia

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Fue en la asunción del nuevo Director del área de Informatización del Poder Judicial, Alejandro Di Marco, en un acto que se desarrolló en el auditorio de Viedma. Con la presencia del presidente Ricardo Apcarián y los vocales Sergio Barotto, Sergio Ceci y Cecilia Criado, el encuentro estuvo signado por la despedida por jubilación de Miriam Daoud, quien prácticamente inició el área hace dos décadas.

Apcarián, en su primer acto en la presidencia, tuvo palabras sobre la importancia del organismo y también para quien dejó el cargo, ante un auditorio repleto.

“Protagonizaste una de las transformaciones más grandes que ha tenido el sistema de justicia desde su creación. Todas las áreas colaboraron, pero la Dirección de Sistemas ha tenido un rol central en ese cambio”, dijo el juez.

“Con mis colegas del Superior Tribunal de Justicia estamos muy agradecidos por tu vocación de servicio, por tu entrega, por tus peleas. Hemos dado muchas batallas a nivel país. Me consta que nos has dejado muy bien parado en las distintas representaciones nacionales”, agregó.

Luego, se refirió al protagonismo del Comité de Informatización: “Si bien hace muchos años que se ha innovado en muchos aspectos informáticos, a partir de la pandemia es cuando se armó el gran cambio en los servicios. Comenzamos con una mesa de entradas digital y fuimos tomando muchas decisiones en el Comité, con gran apoyo del STJ, tanto político como presupuestario”.

Recordó que “muchas de las decisiones las tomamos en soledad a nivel país. Otras provincias tomaban otros rumbos, compraban enlatados y Miriam nos decía que hagamos desarrollos propios, con nuestro propio equipo, con capacitación”.

“Creo que los resultados están a la vista. Hoy somos el Poder Judicial de referencia en lo que hace a esta cuestión. Cualquiera que haya ido a otra provincia a hacer una capacitación o a trabajar sabe que es así”, explicó.

Finalmente, tuvo palabras específicas para la saliente funcionaria: “Tu mayor legado es un estilo de conducción fuerte, con disciplina, pero sin colapsar la creatividad del equipo. Muchas decisiones se han tomado en contra de lo que pensaba Miriam o yo, pero tomando las ideas y argumentos del equipo”.

Concluyó: “Irse y saber que las cosas van a seguir funcionando porque hay un equipo formado es el mayor éxito”.