Ante la posible supresión de cargos en las escuelas por la baja de matrículas UnTER realizó una presentación

UnTER realizó una presentación formal ante la Dirección de Nivel Inicial solicitando una instancia de reunión para abordar la posible supresión de cargos en el nivel.

Reafirmamos nuestra posición en defensa de cada puesto de trabajo y advertimos sobre las graves consecuencias que la supresión de cargos y la proliferación de cargos a término generan en todos los niveles y modalidades: precarización laboral, discontinuidad pedagógica y debilitamiento de los equipos institucionales.

Sostenemos que la planificación educativa no puede basarse únicamente en criterios administrativos o en la baja matrícula, sino que debe contemplar las condiciones reales de las instituciones y las necesidades pedagógicas de las infancias y adolescencias.

Desde la UNTER exigimos que no se avance en el cierre de cargos y que cualquier modificación sea discutida en los ámbitos correspondientes, con participación real de las y los trabajadores de la educación.

Defender los cargos es defender la educación pública y el derecho social a una educación que cuide, acompañe y garantice igualdad de oportunidades.