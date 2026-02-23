«Ante el rechazo de UNTER los docentes no percibirán mejoras salariales, si el personal que percibe horas cátedra que no son de Educación»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro confirmó que el viernes 27 se acreditará la primera cuota de la compensación extraordinaria de $125.000 al personal de la Administración Pública que percibe horas cátedra que no pertenecen al Ministerio de Educación.

Estos agentes liquidan sus haberes bajo los parámetros de la paritaria docente. Por esa razón, tanto los incrementos como las sumas extraordinarias se calculan según los criterios y cargos testigo definidos en ese ámbito, aplicando la proporcionalidad correspondiente en cada caso.

Lamentablemente, ante el rechazo de la propuesta salarial por parte de UNTER el sector docente no percibirá ninguna de las mejoras salariales, a diferencia del resto de los trabajadores de la Administración Pública.

Esta situación también impidió que se pudieran incorporar estas sumas en la liquidación de haberes del personal que percibe horas cátedra que no son de Educación.

Para garantizar el cobro en igualdad de condiciones, el Gobierno resolvió instrumentar el pago mediante planilla complementaria, asegurando que el viernes 27 se efectivice la acreditación de los $125.000 para este sector.