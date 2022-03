Ángeles Dalceggio: “Tengo muchas trabas por parte de mis correligionarios”

Dalceggio a sus 55 años y mucha militancia quiere darle una revitalización al partido radical y tal vez sacarlo del posicionamiento que hoy tiene en Río Negro. Según ella ha tenido que sortear escollos y ninguneos ante un partido con un fuerte ingrediente machista que aún no entiende que sus miembros votaron una fórmula.

Esta fue la conversación con Ángeles Dalceggio.

Minutonoticias

• Quién es Ángeles Dalceggio?

A.D. Soy una mujer común y corriente, que ha sabido salir adelante y que ha vivido muchos momentos políticos del país.

Minutonoticias

• Casada, separada , hijos?

A.D. Soy divorciada. Pero estoy en pareja. Tengo dos hijos un varón de 28 y la nena de 25.

Minutonoticias

• Porque se afilia al radicalismo?

A.D. Yo tengo 55 años me afilié cuando llega la democracia en el año 1983 . Era la sed que tenía la juventud de salir de todo el proceso militar que había acontentecido. Además vengo de familia radical aunque nunca militaron . Siempre se habló de radicalismo en mi familia era como la esperanza en ese momento. Entonces no bien terminé la secundaria fui y me afilié.

Minutonoticias

• Como ve el radicalismo hoy en la provincia

A.D. Yo hice muchas campañas para todo radical que ha sido candidato en la provincia. Lo veo complicado. Con muchas ambiciones personales. Hago un mea culpa de haber apostado también a que estén las mismas figuras. Fue un radicalismo sin figuras nuevas con personas que se han perpetuado en los cargos. Hoy mismo tenemos personas que han sido Intendentes, legisladores, concejales y todavía no quieren dar un paso al costado y dejar que el radicalismo tenga un nuevo semillero con ideas nuevas.

Minutonoticias

• Usted que es mujer y hoy preside el partido radical . Ha encontrado muchas trabas para ejercer su mandato? Siente que por ser mujer le es más difícil?

A.D. Todas , todas absolutamente todas las trabas sobretodo los que quieren manejar el partido desde la oscuridad. Y tratando que yo sea un títere que pone la cara y que ellos ponen el mandato. Tengo que decirte que tengo absolutamente todas las trabas y me hacen realmente imposible llegar a una conducción y trabajo político que es el que quiero hacer porque en realidad la política que se está haciendo es política de café de sentarnos en un café acomodar cargos y eso evidentemente es un ambiente machista que se manejado hasta ahora.

Minutonoticias

• El radicalismo hoy es muy cercano a Juntos por el Cambio. Cree usted que ésta sería una de las vías para reflotar el radicalismo o cree que debería tener su camino propio?

A.D. Yo creó que debe tener su camino propio. Yo estoy haciendo un trabajo, recorro la provincia continuamente hago reuniones y encuentros de trabajo con muy buenos logros son encuentros de trabajo. En realidad es para plantearnos y saber como políticos y radicales que queremos para 2023 nosotros.

Minutonoticias

• Cuál fue el último libro que leyó

A.D La verdad no sé. Vivo leyendo libros en Internet de mi profesión.

Minutonoticias

• Y su profesión cual es?

A.D. Soy terapeuta holistica.

Minutonoticias.

• Su comida preferida

A.D . El Asado

Minutonoticias

• Es de hacer deportes

A.D. Si

Minutonoticias

• Le gusta la tele el cine , es de ver series , películas?

A.D. Poco y nada

Minutonoticias

• Una carrera que le hubiera gustado estudiar y no pudo ?

A. D. Ciencias Políticas

Minutonoticias

• Que música le gusta en general? Y algún grupo preferido?

A.D. La Bachata . No tengo ninguno en general.

Minutonoticias

• Entre las figuras que le voy a nombrar dígame de modo conciso que cree de ellos?

Alberto Weretilneck

A.D. La oposición, lo oscuro , el mal camino

Minutonoticias

Raúl Alfonsin

A.D. El ídolo , una persona intachable.

Minutonoticias

• Cesar Barbeito

A.D. Siento cierta afinidad en un punto

Minutonoticias

• Arabela Carreras

A.D. La conozco personalmente. Me sorprende que desde que soy presidenta del partido no haya tenido un llamado telefónico conmigo me deja mucho desear.

Minutonoticias

• Aníbal Tortoriello

A.D. Es una persona que a sabido salir adelante e impone sus ideas

Minutonoticias

• Cristina Kirchner

A.D. No es santo de mi devocion.

Minutonoticias

• Si en algún momento la convocaran a integrar otro partido accedería?

A.D. Yo soy Radical y nunca voy a cambiar mi camiseta.

Minutonoticias

• El ser parte de la alianza Juntos por el Cambio le ha sumado o restado al Radicalismo provincial?

A.D. Creó que ha sido un ida y vuelta. Yo creo mucho en las energías. Creo que en su momento fue un combo perfecto hay que seguir cultivándolo si queremos que así sea .Para la alianza pasada uno necesitaba del otro.

Minutonoticias

• Cree que Jalabert o De Rege pueden influenciar en que usted tome el protagonismo que merece al frente del partido. Se siente apoyada por ellos.

A.D. Creo que Jalabert ha sido un buen aliado en esta conducción que estoy llevando adelante y él, es el que me está dando la derecha en todo el trayecto que yo quiero hacer.

Minutonoticias

• Y De Rege?

A.D . Me guardo la opinión

Minutonoticias

• Porque el radicalismo después de haber gobernado la provincia por 28 años, se ha convertido en una colectora de JXC .Que factores cree que han incidido en que esto pase.

A.D. Porque hay muchos egos de muchos hombres y mucho personalismos de solamente para mí y cuidar mi quintita en realidad ha habido más interés en cuidar el bolsillo que el partido.

Minutonoticias

• La mayoría de los miembros del partido son hombres o mujeres ?

A.D. De hombres totalmente.

Minutonoticia

• Puede ser esto avasallante para usted en algún punto? O considera que puede dirigir cualquier género dentro del partido?.

A D. Yo considero que puedo trabajar con un conjunto de personas sin ninguna limitación. Y el radicalismo lo podemos llevar adelante con un conjunto de personas tanto hombres como mujeres.

Minutonoticias

• El haber llegado a la presidencia del partido por la circunstancia que todos conocemos la ha dañado en su función . Cree que por esto muchos de los correligionarios no la apoyan .Inclusive piensan que debería renunciar?

A .D. Yo creó que todos los afiliados y los que van a una elección interna saben que están votando una fórmula . Entonces de hecho ese comentario que vos me haces me lo hicieron muchos hombres, de porque yo no renunciaba porque no me habían votado a mi sino a Direne . A lo que yo le digo estas votando un partido y una fórmula, no estamos votando por una sola persona hay una lista completa. Obviamente que eso trae ciertas complicaciones, es más si hoy Yamil estuviera no estaría recibiendo seguramente éstos ataques.

Minutonoticias

• Como ve Bariloche como ciudad?

A.D. La ciudad la veo embellecida vemos la carita bonita del maquillaje que tiene. Creo que debajo del maquillaje están las falencias. Muchísimas falencias tanto sociales, económicas y políticas y se tapan con esto para que la gente no vea.