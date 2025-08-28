Amenazó de muerte a su hermana y le formularon cargos, fue en el balneario el Cóndor

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Una discusión entre hermanos culminó con formulación de cargos. La Fiscalía acusó a un hombre de haberle proferido amenazas a su hermana.

En la misma audiencia la defensa pública adelantó que cuenta con evidencia que permite sostener que se trató de reclamos del acusado por los destrozos que la mujer había ocasionado en su vivienda.

La investigación para profundizar ambas teorías se inició este miércoles y se extenderá por cuatro meses.

Según la fiscal adjunta interviniente, los hechos se produjeron el 16 de enero pasado, alrededor de las 14:40 horas, en el balneario El Cóndor cuando el imputado interceptó a su hermana y amenazó de muerte tanto a ella como a sus siete hijos. Calificó la conducta como amenazas a título de autor, tal lo previsto en los artículos 149 bis y 45 del Código Penal.

Como sustento probatorio, la Fiscalía detalló el relato de la víctima, constancias policiales y el testimonio de un médico del centro de salud local, quien afirmó haber presenciado el episodio y describió que la mujer ingresó afectada.

En la audiencia de formulación de cargos, la defensa pública no se opuso a la acusación, aunque adelantó que cuenta con un video que sostendría una hipótesis distinta vinculada a conflictos familiares. Dicha teoría será profundizada en el marco de la investigación penal preparatoria cuya apertura fue dispuesta por el juez de garantías que tuvo por formulados los cargos.

El magistrado, además, hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía e impuso medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio del imputado hacia la mujer, así como respecto de las dos viviendas en las que la denunciante desarrolla sus tareas laborales permitiendo que pueda retomar dicha labor.