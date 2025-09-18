Alerta meteorológica para Viedma y la región con lluvias que podrían superar los 50 milímetros

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Viedma informa que se elevó a alerta naranja la situación climática para Viedma y la región.

La información fue proporcionada por organismos meteorológicos oficiales.

Según los registros, durante la tarde de este jueves, hacia las 18, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Estas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

La información indica además que pasada la medianoche y durante la madrugada del viernes, la alerta descenderá a amarilla, con tormentas, algunas también localmente fuertes. Estas podrían provocar intensa actividad eléctrica, caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada previstos rondan entre 15 y 30 milìmetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Recomendaciones ante alerta naranja:

– Mantenerse en los hogares y evitar realizar actividades al aire libre.

– Alejarse de artefactos eléctricos.

– No circular por calles inundadas o afectadas.

– En caso de riesgo de ingreso de agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico.

– Comunicarse con los organismos de emergencia locales y mantenerse informado por medios oficiales.

Por situaciones de emergencia, se recuerda que se puede contactar a Defensa Civil de Viedma al 103 o al 2920483357.