Al hombre encontrado muerto en San Javier se le realizó la autopsia y se le comunicó a la familia los resultados preliminares

Habiendo recepcionado el informe preliminar de la autopsia, se les comunicó que – en principio- el cuerpo no presentaba signos de criminalidad; no se constataron golpes, cortes, ni lesiones de disparo provocadas por arma de fuego. No obstante más precisiones podrán ser fehacientemente comunicadas una vez que esté suscripto el informe final por parte del profesional médico del Cuerpo de Investigación Forense que hasta el momento brindó estos datos de manera preliminar.

El hombre fue encontrado en un terreno que había consumido por el fuego en días previos, habría sido la acción de ese fenómeno lo que le afectó las vías respiratorias y le causó la muerte. En este sentido, el cuerpo de bomberos de la ciudad de Viedma que trabajó en el lugar del hallazgo determinó que el foco ígneo no se produjo a causa de ningún combustible acelerante.

El Ministerio Público Fiscal trabajó, a través de la Oficina de Atención a la Víctima, de manera interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a la familia proveniente de Corrientes.