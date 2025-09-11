Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El gremio docente luego de la reunión paritaria con el ministerio de Educación este martes, consideró la propuesta absolutamente insuficiente, y dice que al gobierno provincial se le agotan los plazos y el 18 de septiembre tiene la última oportunidad.

La oferta presentada incluye el aumento de 1% al sueldo básico más $10.000 con criterio FONID en el ítem “Asignación Docente”, a lo que se agrega una suma fija -según escala de antigüedad- de $10.000, $15.000 y $20.000 por agente, que también se incorporará de manera permanente en el concepto “Asignación Docente”, y el pago de un bono de $25.000 por agente y por única vez, que se abonaría por planilla complementaria el 24 de septiembre.

La propuesta realizada por el gobierno incluye, además, la actualización a $1250 del valor del litro de nafta que se abona en concepto de movilidad docente.

«Seguimos considerando la propuesta absolutamente insuficiente, porque no alcanza para recuperar el deterioro del salario docente, que se ha profundizado aún más en estos días por el nuevo aumento del dólar que impacta de lleno sobre el precio de los bienes de consumo esenciales, el costo de los alquileres, los combustibles y los servicios básicos», expresó UnTER.

«En este crítico escenario, resulta impostergable avanzar hacia una recomposición salarial que sea justa y acorde con la realidad socioeconómica que enfrentamos. Al gobierno provincial se le agotan los plazos y el 18 de septiembre tiene la última oportunidad de hacer una propuesta que responda integralmente a los requerimientos de los trabajadores de la educación», expresó el gremio.

En el día del Maestro UnTER saluda a todos en su día.

El Consejo Directivo Central de UnTER extiende un cálido y fraternal saludo a todos los docentes en nuestro día, y reconoce profundamente la entrega diaria y el firme compromiso con la defensa de una educación pública que impulse la emancipación de los pueblos. En un contexto marcado por el avasallamiento de derechos conquistados, valoramos todo acto pedagógico como parte de una lucha colectiva por una sociedad más justa.

En cada aula, en cada gesto de acompañamiento, en cada palabra que siembra pensamiento crítico, construimos futuro. Porque educar lejos está de ser una transmisión de saberes: es transformar realidades, abrir caminos, resistir desde el conocimiento. En tiempos donde se pretende desvalorizar lo público, reafirmamos que enseñar es un acto profundamente político y que la escuela es territorio de lucha y esperanza.

Sabemos que no hay salvaciones individuales. La educación que soñamos y defendemos se construye entre todxs, con solidaridad, con convicción, con alegría. Cada logro es del conjunto, como lo es el desafío de seguir enseñando con dignidad y compromiso.

Gracias por sostener la escuela pública con el cuerpo, la palabra y el corazón. Hoy celebramos, pero también reafirmamos que educar es resistir, es sembrar futuro en tierra colectiva».