AIC confirmó que el informe de contaminación en el río Negro dio elevado

El mismo, se refería al estado de salud del río Negro, en donde le comunicaban al jefe comunal de Patagones que los niveles de contaminación de desechos cloacales eran altos.

En este sentido, Javier Reyes aseguró que este informe es verídico y que el río Negro tiene un elevado índice de Escherichia coli (bacteria que habita en los intestinos de las personas), a la altura del balneario El Malecón.

Este tema también fue tratado por los concejales en el recinto el pasado miércoles (en el marco de la última sesión ordinaria del CD), quienes mostraron su preocupación y le solicitaron a Reyes que se acerque al distrito para tratar estos temas.

Reyes, en comunicación con FM DE LA COSTA, aseguró que “es importante aclarar que este informe es una primera muestra, que dio un desvío importante”. Si bien “con una muestra no alcanza”, manifestó que “es importante profundizar en los muestreos desde AIC. Tengo confirmado que Zara pidió a las autoridades del agua que hagan los trabajos pertinentes”.

“Son informes mensuales. Hay un punto para aclarar, y es que debemos tener en cuenta que no solo las condiciones dieron elevadas en salubridad, sino que hay que pensar en que el río está con muy bajo caudal. Entonces, no es la única variable la cantidad de pluviales, sino que está con poca agua. Hay que combinarlas y evaluarlas”, agregó. “Tiene que ver mucho también con el uso del río, teniendo en cuenta que estamos en la temporada estival y la gente se va a bañar”.

“Es la primera vez que sucede esto, y el punto principal de observación fue en el balneario El Malecón, donde prácticamente está el desagüe. Será un tema a tratar en la reunión del Comité Ejecutivo el próximo 26 de marzo en Cipolletti”.

Remarcó que pese a que la salubridad está dentro de los parámetros óptimos (y no peligra, entre otras cosas, el riego), “nos acostumbramos al río con mucha agua, y este no es el caso. Hay condiciones naturales en las que no podemos inferir. Sí podemos trabajar en la regulación o en la acumulación que tiene la fibra eléctrica, pero es un tema complejo”.

FUENTE: FM de La Costa