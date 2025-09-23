Aguiar se reunió con el ministro de Economía de Rio Negro y confirmó que habrá paritaria el 30 de este mes

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El funcionario visitó la sede nacional de ATE que conduce Rodolfo Aguiar, donde acordaron la fecha del próximo encuentro para actualizar el salario estatal.

ATE y el Gobierno de la Provincia acordaron una nueva fecha paritaria para el 30 de septiembre, luego de la última reunión de la Función Pública donde no hubo oferta oficial para el último trimestre del año.

Así fue establecido en la visita que el Ministro de Economía Gabriel Sánchez realizara a Rodolfo Aguiar en la sede nacional del sindicato, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Valoramos la visita del ministro y siempre rescatamos el diálogo institucional. Coincidimos en que la crisis política y económica del gobierno nacional impacta negativamente en todas las provincias y municipios, pero nosotros fuimos suficientemente claros diciendo que el costo de esa crisis no puede recaer sobre las espaldas de los estatales provinciales”, agregó.

“En la próxima reunión es imperioso que el gobierno asista con una propuesta de recomposición salarial. Debe existir un entendimiento antes de que se liquiden los sueldos de octubre”, expresó el dirigente.