Agredió a una policía cuando le pidió que se identifique luego de romper unas luces en la costanera de Viedma y fue detenido

Este lunes pasadas las 03:00 horas, personal policial de la Unidad 1° se encontraba de consigna, intervino tras un incidente ocurrido en calle 25 de Mayo y Buenos Aires, cuando una efectiva que se encontraba de consigna fue abordada por un hombre que habría provocado daños en las luces decorativas de las palmeras ubicadas en la costanera frente a un hotel.

La policía al intentar proceder a su identificación, el sujeto intentó agredir físicamente a la uniformada y se dio a la fuga por calle 25 de Mayo en dirección a San Martín.

Móviles de prevención lograron ubicarlo y reducirlo a pocas cuadras del lugar. Posteriormente, se constituyó en el sector de la Fuente Pucará, donde se constató la rotura de luminarias decorativas instaladas en las palmeras. Testigos presenciales señalaron haber observado al individuo ocasionando los daños, coincidiendo la descripción de su vestimenta con la del aprehendido.

Puesta en conocimiento la fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del hombre por los delitos de resistencia, atentado y daños. Asimismo, trabajó en el lugar el Gabinete de Criminalística realizando las diligencias periciales correspondientes y el registro fotográfico de los elementos vinculados al hecho.