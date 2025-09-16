Lo Principal

Advirtieron que estaban robando mercadería en un supermercado de Viedma y en el interior de la mochila tenía un arma de fuego

Un hombre de 31 años fue detenido por personal de la Comisaría 34° de Viedma luego de intentar recuperar una mochila que contenía un arma de fuego, tras haber sido sorprendido en un intento de hurto en el supermercado mayorista ubicado en inmediaciones a la rotonda Pagano.

Este lunes, cerca de las 18: 00 horas, personal de seguridad del local alertó a la unidad policial sobre la presencia de un hombre al que tenían reducido y tendría un arma de fuego.

A través de las cámaras internas, divisaron a un hombre y una mujer intentando sustraer productos cárnicos del interior del salón de ventas. Al ser interceptados antes de retirarse, se les solicitó que dejaran los productos y se retiraran del lugar.

El hombre se alejó rápidamente, mientras que a la mujer se le pidió que exhibiera su mochila. Esta accedió dejándola parcialmente abierta y retirándose rápidamente. En el interior, se halló una empuñadura de arma de fuego.

Minutos más tarde, el hombre regresó al establecimiento con intenciones de recuperar la mochila, momento en que fue reducido por seguridad privada y posteriormente aprehendido por personal policial.

El detenido de 31 años, fue trasladado a la unidad en calidad de aprehendido por disposición de la Fiscal de turno, quien además ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.






