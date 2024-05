Abuelo presunto abusador, ocurrió el año pasado en un barrio de Viedma

El hecho denunciado ocurrió el año pasado en un barrio de Viedma cuando la nena jugaba delante de la casa donde vivía con su familia y que también compartía con su abuelo.

El hombre la condujo hacia el sector trasero de la vivienda donde se cultiva una huerta para aprovechar y tocar íntimamente a la criatura provocándole dolor, mientras la besaba en la boca.

El imputado tropezó y se cayó, situación que la nena logró escapar de la situación.

Tiempo después una consulta médica detectó en la criatura signos de una presunta infección urinaria, alertando ello sobre la posibilidad que esa chiquita hubiera sido víctima de un abuso sexual.

A partir de esta situación que generó una gran preocupación familiar, la madre de la niña comenzó a hablar con su hija terminando en la presentación de la respectiva denuncia penal y la respectiva audiencia de formulación de cargos que tuvo lugar esta mañana.

El juez de Garantías, Adrián Dvorzak, hizo lugar al planteo de formalizar la investigación de este hecho ocurrido en Viedma solicitado por la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, así como también el plazo para ello de cuatro meses, término con el que coincidió el defensor oficial, Camilo Curi Antún.

Cabe aclarar que “Lo Principal” no publica el nombre del imputado no por su protección sino de la víctima. No identificarlo evita que se haga lo propio con la niña y que además del dolor sufrido sea revictimizada, al margen que esa difusión este prohibida por la Ley.