“A Soria le costará mucho disimular una ideología que se ha fundado en la mano dura y la represión”

Tras la designación del ex diputado Martín Soria como nuevo ministro de Justicia, el secretario adjunto de ATE Nacional y también rionegrino, Rodolfo Aguiar, sentenció que “más de uno se va a sorprender” porque “sus ideas se encuentran en las antípodas de ese sector político que integra el Frente de Todos”.

“Sólo quienes no lo conocen pueden pensar que encaja perfectamente en el molde kichnerista, pero la historia muestra todo lo contrario. Hay muchos esperanzados con la idea que Soria va a enfrentar a los jueces para transformar la justicia y creemos que muy rápido se van a desilusionar. Alguien que basó sus gestiones en la mano dura y represión, necesitó siempre de los magistrados para implementar esas políticas”, disparó. La noticia fue anunciada por el presidente Alberto Fernández a una semana de la renuncia de Marcela Losardo.

Aguiar consideró que “a partir de esta designación el derecho constitucional de peticionar libremente ante las autoridades se encuentra limitado” y por eso “los trabajadores, sectores populares, movimientos de mujeres, disidencias y comunidades originarias tienen razón para estar preocupados”. Aún no hay fecha para la asunción del ex diputado y ex intendente de General Roca.

“Todos los seres humanos podemos cambiar y es uno de los principales desafíos. No sé cuánto podría haberlo hecho Soria en tan corto tiempo y con un comportamiento tan intransigente. Aunque puede ser una posibilidad y eso sería altamente positivo para todo el pueblo argentino”, concluyó. El principal desafío que deberá llevar en el corto plazo será en torno a la reforma judicial impulsada por el Gobierno.