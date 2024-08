“A quién se le ocurre seguir enseñando hoy con pizarrón y tiza, cuando todos los jóvenes se vinculan a través de la tecnología. La semana pasada se discutía si había que tener teléfono celular en las aulas; ¿por qué prohibir un teléfono celular? Si nuestra vida gira en torno a la tecnología, hay que aprovecharla, generar sinergia y utilizar ese aparato para que, en lugar de hacer apuestas, los jóvenes comprendan que el teléfono puede tener una utilidad interesante e importante”, remarcó.

Para el gobernador, existe la necesidad de discutir y plebiscitar este desafío, para empezar a enseñar lo que se va a necesitar de acá a 5 años o 10 años. “Para nosotros es central discutir la política educativa de la provincia, porque tiene que ver con lo que viene después, con lo que es el futuro, el desarrollo y el trabajo”.

“Esta educación no le garantiza el futuro a nadie: no tiene que ver con la economía y ni con el desarrollo. Por lo tanto, no tiene que ver con el futuro”, expresó y luego advirtió que “tenemos que empezar con quienes forman, con quienes educan”.

Recordó que la provincia tiene 13 centros de formación docente en todas las regiones. “Los planes de estudios son para otra lógica, para otra época y para otras generaciones; seguimos con los mismos planes educativos de hace 40 años cuando volvimos de la dictadura”.

El gobernador además destacó la necesidad de adaptar la educación técnica a las demandas productivas locales, mencionando que en octubre se firmará un convenio para modificar los planes de estudio de 10 escuelas técnicas del Alto Valle. Estas reformas se enfocarán en preparar a los estudiantes para el futuro laboral en Vaca Muerta.

“Es fundamental formar técnicos especializados, asegurando que los nuevos planes de estudio garantizarán empleo en Vaca Muerta. La educación debe estar alineada con las realidades locales y regionales, lo que garantiza oportunidades laborales y desarrollo futuro”, concluyó.