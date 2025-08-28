A Procoppo se lo ve descendiendo al río y una familiar dice que espera que aparezca para darle el último a dios

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

En ministerio Público informó que en relación a la búsqueda de Cristian Procoppo, este miércoles por la tarde la Brigada de investigaciones pudo continuar con la reconstrucción del recorrido del hombre.

En todo momento se lo ve sólo y a la altura de la calle Villarino al 600 una imagen lo capta atravesando la vereda de la costanera y descendiendo hacia el río.

En función de ella se solicitó a la prefectura naval argentina que ya se encontraba interviniendo, que intensifique las tareas de búsqueda en el curso de agua.

Su hermana en redes sociales informó lo que le notificaron y publicó:

A todos los que nos acompañaron en estos días tan difíciles en la busqueda de mi hermano..tenemos que informarle que nuestro hermano lamentablemente x decisión o accidente se ve en 1 video caer al rio…gracias a todos x estar..compartan esta info..solo queda q aparezca.para darle un último adiós..nuevamente te muchas gracias x todo..🙏😥