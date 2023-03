“A pesar de la postura de UNTER, volvimos a convocar al diálogo”

La Gobernadora Arabela Carreras explicó hoy que “hemos convocado una nueva paritaria docente como un gesto más en la búsqueda de una solución al conflicto. A pesar que la UNTER decidió no sentarse con el Gobierno, volvimos a convocarlos porque es nuestra obligación y voluntad buscar salidas a esta situación a pesar de una medida de fuerza tan extrema, incomprensible y perjudicial con la sociedad”.

Recordó que “en primer término habíamos convocado para el lunes 3, pero decidimos adelantar el llamado en virtud que nosotros no dialogamos con los gremios en una medida de fuerza y ese día el gremio tiene otra jornada de paro en su actitud de rebeldía al no acatar la conciliación obligatoria”.

La Gobernadora planteó una diferencia entre la situación con el sindicato docente y el resto de los gremios de la provincia. “Todos, excepto UNTER, han aceptado esta propuesta salarial que supera la inflación, propone una recuperación respecto del año pasado, con un aumento para marzo del 7%; se suma un 1% retroactivo correspondiente al mes de febrero, un aumento del 100% en las asignaciones familiares, un aumento del 100% en el concepto de movilidad docente, con un incremento del 20% en el tope de kilómetros reconocidos. La propuesta también incluía el pago de 10% adicional no remunerativo no bonificable por única vez, equivalente al 10% otorgado oportunamente como anticipo de los haberes de noviembre de 2022. En tanto, se incorpora el pago de concepto de movilidad para porteros rurales, dando respuesta así a un viejo planteo realizado por los gremios en beneficio de este sector de los trabajadores y trabajadoras. Esto no significa que los salarios estén navegando en la abundancia, porque en tiempos donde la inflación hace mella en el poder adquisitivo de los sueldos la situación es muy compleja, pero demuestra la voluntad del Gobierno de acompañar a sus trabajadoras y trabajadores”.

Carreras consideró que “en el caso particular de la UNTER se ha dado una situación totalmente anómala, pero que ya se ha vivido en otras oportunidades, sobre todo vinculada a años electorales, lo cual es tristísimo porque tienen de rehenes a los niños y jóvenes que deberían estar en la escuela y sin embargo están en sus casas porque la mayoría de los docentes no va a trabajar. Incluso no cumplen con la conciliación obligatoria, que tiene el sentido de pacificar y que las partes puedan volver a sentarse a dialogar”.

La Gobernadora consideró que el gremio docente tiene una gran división interna y presenta varios incumplimientos a las normas. “En primer lugar, no acata la conciliación obligatoria, que es una ley de obligatorio cumplimiento, para lo cual hay instrumentos de sanción como multas millonarias calculadas en función de la cantidad de docentes que no fueron a trabajar y la posible pérdida de la personería gremial. Por otro lado, también incumplió con el preaviso de 48 horas de anticipación que permite a las familias organizarse, y además se está convocando al paro con una extrema minoría de docentes, donde no se cumple con el requisito de los 2/3 de las asambleas para poder convocar al paro. Es toda una cadena de incumplimientos que redunda en que los chicos y las chicas pierdan días de clase”.

“Nos pasó algo similar, aunque no tan grave, en 2017, también un año electoral, donde la UNTER decidió no iniciar las clases durante un período similar, muy largo”, añadió.

Respecto del encuentro paritario,la Gobernadora Carreras remarcó que “siempre nos sentamos con expectativas y diálogo previo. Jamás hemos cortado el diálogo tanto formal como informal. No obstante, ayer ya circulaban versiones desde el ámbito del sindicato donde algunas agrupaciones ya incentivaban para rechazar cualquier propuesta que el gobierno realizara hoy. Entonces, hay una clara intencionalidad de no levantar las medidas de fuerza e intensificar el conflicto, todo de cara a una muy cercana elección”.