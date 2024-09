A los condenados, «los prefiero hacinados en una cárcel y no libres con tobillera o domiciliaria» dijo Weretilneck

«No, no, sinceramente no. No se puede usar la falta de vacantes en establecimientos penitenciarios para que el Poder Judicial tenga la liviandad que tiene para disponer la tobillera electrónica o la domiciliaria. No es excusa que no haya vacantes en las cárceles, yo no lo comparto», sostuvo en diálogo con el programa Engranaje de Radio Seis, a donde asistió este jueves a la tarde.

Agregó que «no hay que buscar la salida por ahí» y consideró que «se le puede dar ese beneficio a quien demuestra conducta luego de haber pasado por un tratamiento en el Servicio Penitenciario, o que esta en el final de la pena, o demuestra una recuperación y buen comportamiento. Lo que no puede ser la liviandad de tener delincuentes en estas situación como sucede».

«No puede ser que estén libres condenados durante 5 u 8 años, hasta que la Corte Suprema decida las apelaciones. Por eso presenté un proyecto y la Legislatura lo aprobó, y los condenados en Río Negro van a las cárceles, a esperar ahí que la Corte Suprema diga si está bien condenado o no. No pueden estar 8 años libres. Hoy el condenado va a la cárcel. Los prefiero hacinados en una cárcel y no libres con tobillera o domiciliaria», puntualizó.

Presos en comisarías

En cambio, sí se mostró en contra de que los condenados, procesados peligrosos o que requieran condiciones especiales de detención, vayan a comisarías.

«Las comisarías no están preparadas para recibir presos, el personal debe estar ocupado en otras tareas y no están dadas las condiciones de seguridad. Esto es lo que permanentemente hablo con el Ministro y hasta no mejorar las condiciones tratar de recibir la menor cantidad de presos en las comisarías.

En ese sentido destacó la situación de los presos y condenados por delitos sexuales, que según dijo hacen a un 35% o 40% de la población privada de libertad, y que requieren condiciones de encierro especiales, como estar encerrados juntos por el mismo delito, en aislamiento de otros presos por riesgos para su integridad, y otros motivos.

Al respecto dijo que en 15 días se inaugurará un pabellón en General Roca para ofensores sexuales, con 85 lugares para alojar presos.

Reconoció que el Penal III de Bariloche es uno de los que mayores problemas tiene en todo sentido, también entre los alojados por delitos sexuales, aunque dijo que no hay en carpeta edificio carcelario nuevo para la ciudad.